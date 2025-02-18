العالم اليوم - الديوان الملكي يكشف الحالة الصحية للعاهل الأردني

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 01:21 مساءً - أصدر الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، بيانا كشف الحالة الصحية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال البيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية، تكللت بفضل الله بالنجاح، وقد غادر الملك المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي الأربعاء".

وكان الملك عبد الله خضع في أبريل 2022 لعملية جراحية في ألمانيا لعلاج انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.