العالم اليوم - "أنجلو أميركان" للتعدين تبيع أعمال النيكل بـ 500 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 12:24 مساءً - دخلت شركة "أنجلو أميركان" العملاقة للتعدين، الثلاثاء، في اتفاق نهائي لبيع أعمال النيكل الخاصة بها إلى وحدة تابعة لشركة "إم إم جي ليمتد" المدرجة في هونغ كونغ، مقابل 500 مليون دولار.

وقالت الشركة البريطانية متعددة الجنسيات، إن بيع عمليات النيكل في البرازيل يهدف إلى تبسيط محفظتها لإنشاء أعمال ذات قيمة أعلى من النحاس وخام الحديد الممتاز ومغذيات المحاصيل.

وتتضمن الصفقة مبلغا نقديا مقدما قدره 350 مليون دولار عند الإنجاز، مع إمكانية الحصول على ما يصل إلى 100 مليون دولار كعائد مرتبط بالسعر، ومقابل نقدي مشروط يبلغ 50 مليون دولار، يكون مرتبطا بـ "قرار الاستثمار النهائي" لمشاريع التطوير.

الجدير بالذكر أن المقابل النقدي المقدم يخضع لتعديلات الإنجاز العادية، ومن المتوقع أن يكون الانتهاء بحلول الربع الثالث من عام 2025.