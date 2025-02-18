العالم اليوم - "زين السعودية" تسجل أعلى إيرادات سنوية في تاريخها

انتم الان تتابعون خبر "زين السعودية" تسجل أعلى إيرادات سنوية في تاريخها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 12:24 مساءً - أعلنت شركة زين السعودية الثلاثاء تحقيق أرباح صافية سنوية قدرها 596 مليون ريال (158.92 مليون دولار) في 2024 مقارنة مع مبلغ 1.267 مليار ريال قبل عام، بهبوط نسبته نحو 53 بالمئة.

وعزت الشركة في بيان لسوق الأسهم السعودية هبوط الأرباح الصافية في 2024 إلى المكاسب التي حققتها في 2023 من صفقة بيع وإعادة تأجير جميع أبراج الاتصالات البالغ عددها 8069 برجا والمعترف بها بالكامل خلال 2023 بمبلغ إجمالي قدره 1.1 مليار ريال.

وعلى مدار العام الماضي، حققت زين السعودية أرباحا بلغت 596 مليون ريال في 2024، بانخفاض نسبته 53 بالمئة، مقارنة مع 1.267 مليار ريال كانت قد سجلته في 2023.

وبحسب البيان، حققت شركة زين السعودية أعلى إيرادات في تاريخها حيث بلغت 10.4 مليار ريال سعودي في عام 2024. بنسبة نمو 5 بالمئة مقارنة بعام 2023 (9.9 مليار ريال سعودي). وتعود هذه الزيادة الى النمو في إيرادات كل من خدمات الجيل الخامس و مبيعات الجملة وإيرادات شركة "تمام للتمويل" و قطاع الأعمال.

وارتفع إجمالي الربح بمقدار 614 مليون ريال في 2024 (10.5 بالمئة) ليصل إلى 6.5 مليار ريال.

كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 66 مليون ريال سعودي (2.5 بالمئة) وارتفعت مصاريف خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 203 مليون ريال سعودي.

وأعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" عن توصية مجلس ادارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024 بواقع 449.365 مليون ريال سعودي (ما يعادل 0.5 ريال للسهم الواحد)