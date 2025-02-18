العالم اليوم - العراق يعتزم مضاعفة الطاقة الكهربائية المستوردة من تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:21 صباحاً - يعتزم العراق مضاعفة استيراد الطاقة الكهربائية من تركيا إلى 600 ميغاواط، وإقامة مشاريع استراتيجية في مجال الطاقة المتجددة بين البلدين، بحسب ما أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء العراقية أن فاضل اجتمع اليوم مع وفد تركي برئاسة وكيل وزارة الخارجية بيريس أكينجي لبحث" تسريع إجراءات مضاعفة كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من تركيا إلى 600 ميغاواط بدلاً من 300 ميغاواط حالياً، وتأهيل خط النقل في منطقتي" جزرة – كسك" لاستيعاب الزيادة في كميات الطاقة الموردة.

وذكر الوزير العراقي هناك " اتفاق بين البلدين لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بينهما مؤخرا تتضمن إنشاء مشاريع إنتاج الطاقة استراتيجية مع إنشاء عدد من المحطات وخطوط النقل الجديدة".

ومن جانبه، أكد الوفد التركي حرص بلادهم على تعزيز التعاون مع العراق في مجال الطاقة وإلتزام أنقرة بالعمل السريع لزيادة كميات الطاقة عبر خطوط الربط إلى 600 ميغاواط بعد استحصال موافقات الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان وزارة الكهرباء فإن العراق يعمل على زيادة حجم التعاون مع تركيا في مجال الطاقات المتجددة والاستفادة من الخبرة التركية بإعتبارها خامس دولة على مستوى أوروبا في هذا المجال، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال المقاييس والتحول الذكي.

ويواجه العراق منذ عقود نقصا حادا بإنتاج الطاقة الكهربائية ويسعى لسد النقص من خلال التعاقد مع تركيا وإيران والأردن والسعودية ومنظومة بلدان مجلس التعاون الخليجي لسد النقص في الإنتاج لتلبية متطلبات الاستهلاك الداخلي وخاصة خلال موسم الصيف المقبل.