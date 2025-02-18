العالم اليوم - أسعار الفحم في آسيا تسجل أقل مستوياتها منذ 2021

انتم الان تتابعون خبر أسعار الفحم في آسيا تسجل أقل مستوياتها منذ 2021 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:21 صباحاً - هبطت أسعار العقود الآجلة للفحم في التعاملات الآسيوية إلى أقل مستوياتها منذ حوالي 4 سنوات مع تراجع الطلب في الصين أكبر مستهلك للفحم في العالم.

وذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية أن سعر العقود الآجلة لفحم نيوكاسل الأسترالي- الخام القياسي للمنطقة- تراجع أمس إلى 102 دولارا للطن تسليم الشهر الحالي لينخفض بنسبة 20 بالمئة منذ بداية العام الحالي ويصل إلى أقل مستوى له منذ مايو 2021.

كان السعر وصل إلى أعلى مستوى له في سبتمبر 2022 مسجلا 463.75 دولارا للطن، في ذروة أزمة الطاقة العالمية التي تفجرت في أعقاب بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أواخر فبراير 2022.

وزاد إنتاج الصين التي تنتج وتستهلك نحو نصف إنتاج العام من الفحم بنسبة 10 بالمئة في 2022، ثم استمر في النمو في العامين التاليين ليصل إجمالي الإنتاج التراكمي في 2024 إلى مستوى قياسي قدره 4.8 مليار طن.

كما سجلت الهند وهي ثاني أكبر مستهلك ومنتج للفحم نموا بأكثر من 10 بالمئة سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية. وزاد إنتاج إندونيسيا أكبر دولة مصدرة للفحم في العالم بنسبة 18 بالمئة فوق المستهدف إلى 836 مليون طن في 2024 بحسب بيانات وزارة الطاقة الإندونيسية.

لكن الطلب على الفحم بدأ يتباطأ في الوقت الحالي.

وتراجع إنتاج محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في الصين حاليا بنسبة 2 بالمئة عن العام الماضي، مع النمو السريع لإنتاج الطاقة المتجددة بما يكفي لتلبية الاستهلاك الجديد.

كما بدأت واردات الهند من الفحم تتراجع، إلى جانب تراجع إنتاج المناجم في ظل تزايد المخزون من الفحم.

وتواجه ربحية قطاع تعدين الفحم في إندونيسيا المخاطر في بعض المناجم عالية التكلفة في ظل انخفاض سعر الفحم منخفض الجودة إلى أقل من 50 دولارا للطن لأول مرة منذ 2021.