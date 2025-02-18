العالم اليوم - الدرعية وسوق الزل.. وجهتان لا تفوت في شتاء السعودية

انتم الان تتابعون خبر الدرعية وسوق الزل.. وجهتان لا تفوت في شتاء السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:21 صباحاً - تتواصل فعاليات "شتاء السعودية" تحت شعار "روح قبل لا تروح"، مقدمةً تجربة استثنائية تمزج بين عبق الماضي وفخامة الحاضر، مع مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تعكس التراث والثقافة السعودية.

ومن بين أبرز الوجهات التي تستقطب الزوار خلال هذا الموسم، تأتي الدرعية وسوق الزل، حيث يجتمع التاريخ مع الحداثة في أجواء مليئة بالإبداع والتجارب الفريدة.

الدرعية.. تحفة معمارية ووجهة ثقافية

عند زيارتك للدرعية، ستشاهد البيوت الطينية المميزة التي تعكس فن العمارة النجدية، حيث يتميز الطوب الطيني بمتانته وقدرته على تلطيف الأجواء.

ومن أبرز الفعاليات التي تحتفي بهذا الإرث المعماري، يأتي "مهرجان طين"، الذي يمنح الزوار فرصة الاستمتاع بتجارب تفاعلية وورش عمل تبرز أصالة وجمال هذا الفن.

ولعشاق الفنون والعروض الحية، تقدم فعالية "خيال السوق" تجربة غامرة تمزج بين العروض الأدائية والتجارب البصرية، إلى جانب الأسواق المتنوعة التي تضم منتجات محلية وعالمية.

أما عشاق المأكولات التراثية، فلديهم فرصة لاكتشاف النكهات النجدية الأصيلة، حيث يمكنهم تذوق أطباق مثل المرقوق، المطازيز، والجريش في مطاعم البجيري، التي توفر أكثر من 20 خيارًا متميزًا بين المطاعم والمقاهي، وسط أجواء تراثية راقية.

سوق الزل.. رحلة إلى قلب التراث السعودي

بعد الاستمتاع بجمال الدرعية، يمكن للزوار التوجه إلى سوق الزل، أحد أقدم الأسواق الشعبية في الرياض، حيث تنتظرك تجربة مليئة بالتاريخ والأصالة.

يضم السوق مزادات على مقتنيات أثرية نادرة، من العملات القديمة إلى التحف العتيقة، مما يجذب هواة جمع التراث من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم عشاق المقتنيات الفريدة من الوطن العربي وأوروبا.

إلى جانب ذلك، يمكن للزوار شراء البن السعودي والهيل، فضلًا عن المستلزمات التقليدية لتحضير القهوة العربية، بالإضافة إلى المشغولات اليدوية المميزة التي يقدمها الحرفيون المهرة، مثل منسوجات السدو والسجاد التقليدي، والتي تعكس مهارات وإبداع الحرفيين السعوديين.

لا تفوت الفرصة!

لا تزال فعاليات شتاء السعودية مستمرة، حيث تقدم للزوار فرصة فريدة لاكتشاف تراث المملكة والاندماج في أجواء ساحرة تجمع بين الماضي والحاضر. فلا تفوت هذه التجربة، و**"روح قبل لا تروح"**!