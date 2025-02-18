ماكرون: تحقيق سلام ”متين ودائم” في أوكرانيا يتطلب ضمانات قوية وموثوق بها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:29 صباحاً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنه تحدث إلى نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اجتماع مع زعماء أوروبيين في وقت سابق من اليوم.

وأضاف في منشور على إكس "سيستمر العمل بناء على مقترحات المفوضية الأوروبية، سواء في دعم أوكرانيا أو في تطوير دفاعنا والاستثمار فيه"، بحسب "رويترز".

أكّد "ماكرون"، أنّ تحقيق سلام "متين ودائم" في أوكرانيا ينبغي أن "يكون مصحوبًا بضمانات أمنية قوية وموثوق بها".

وقال: "نحن نسعى إلى سلام متين ودائم في أوكرانيا. لتحقيق هذه الغاية، يتعيّن على روسيا أن تنهي عدوانها، ويجب أن يكون هذا مصحوبًا بضمانات أمنية قوية وموثوق بها للأوكرانيين".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد الاجتماع بعد أن رتب نظيره الأمريكي دونالد ترامب محادثات سلام ثنائية مع روسيا، مستبعدًا الحلفاء الأوروبيين وأوكرانيا من المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في السعودية، اليوم الثلاثاء.

وكان ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث من بين الزعماء الذين حضروا الاجتماع.