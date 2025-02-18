زعماء أوروبيون يحذرون من وقف إطلاق النار بأوكرانيا دون اتفاق سلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:29 صباحاً - قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إن مجموعة من الزعماء الأوروبيين اتفقوا في اجتماع بباريس، الاثنين، على استعدادهم لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، لكنهم حذروا من التوصل إلى وقف لإطلاق النار دون اتفاق سلام في الوقت نفسه.

وأضاف المسؤول في تلخيص لنتائج اجتماع باريس "نحن مستعدون لتقديم ضمانات أمنية مع بحث الوسائل مع كل طرف اعتمادًا على مستوى الدعم الأمريكي"، بحسب "رويترز".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى عقد الاجتماع بعد أن رتب نظيره الأمريكي دونالد ترامب محادثات سلام ثنائية مع روسيا، مستبعدًا الحلفاء الأوروبيين وأوكرانيا من المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في السعودية غدًا الثلاثاء.

وكان ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث من بين الزعماء الذين حضروا الاجتماع.

كما شارك رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف ورئيسة الوزراء الدنمركية مته فريدريكسن ورئيس حلف شمال الأطلسي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، "نحن نتفق مع الرئيس ترامب على نهج سلام من خلال القوة".

وأضاف المسؤول "نعتقد أنه من الخطير إبرام وقف لإطلاق النار دون اتفاق سلام في الوقت نفسه".