العالم اليوم - المركزي الأسترالي يخفض الفائدة لأول مرة منذ 2020

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:21 صباحاً - خفض البنك المركزي الأسترالي، الثلاثاء، معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020، في ظل تباطؤ معدلات التضخم في البلاد.

وقرر بنك الاحتياط الأسترالي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية من 4.35 بالمئة إلى 4.1 بالمئة خلال أول اجتماع لمجلس إدارته هذا العام.

وكان هذا القرار متوقعا على نطاق واسع، بعد أن سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الربع الأخير من عام 2024، وبنسبة 2.4 بالمئة على مدار العام، مقارنة بذروة 7.8 بالمئة قبل عامين.

ويسعى البنك إلى إبقاء التضخم ضمن نطاق 2 بالمئة إلى 3 بالمئة من خلال التحكم في أسعار الفائدة.

أما معدلات البطالة، فقد ظلت قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، إذ بلغت 4 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بـ 3.9 بالمئة في نوفمبر.

ويُعد هذا التخفيض تطورا إيجابيا لحكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، التي تسعى لإعادة انتخابها في الانتخابات المقررة بحلول 17 مايو المقبل.