العالم اليوم - نجاة عائلة بأعجوبة من هجوم دب في سلوفاكيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 05:18 صباحاً - هاجم دب بني عائلة تضم طفلين في منطقة ليتوف السلوفاكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء "تي إيه إس آر" يوم الإثنين.

وكانت العائلة تتنزه على مسار في غابة في قرية "بارتيزانسكا لوبيتشا" عندما تفاجأت بالدب الذي يزن حوالي 80 كيلوغراما.

ووفقا للسلطات، هاجم الدب في البداية الأطفال مباشرة، لكنه تراجع عندما حاول الوالدان حماية الأطفال بأجسادهما.

وتعرضت المرأة لإصابات طفيفة، بينما نجا الأطفال دون إصابات.

وقال عمدة المنطقة، لاديسلاف بالاغيتش، على فيسبوك إن "ما حدث كان بمثابة معجزة صغيرة" حيث لم تحدث إصابات أكثر خطورة.

وأضاف أنه تفقد مكان الحادث في اليوم التالي برفقة فريق الاستجابة للدببة البنية التابع للسلطات المحلية للحفاظ على البيئة، حيث اكتشفوا مأوى للدببة يبعد بضعة أمتار فقط عن الموقع.

وأوضح العمدة أن المنطقة ستخضع للمراقبة باستخدام كاميرات مراقبة وفرق دورية منتظمة، داعيا المواطنين لتجنب المنطقة.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك حوالي 1200 دب بري في سلوفاكيا.

وعادة ما يتجنب الدببة البشر إذا لاحظوهم في الوقت المناسب.

ومع ذلك، يمكن أن تحدث الهجمات عندما تكون اللقاءات مفاجئة أو عندما تشعر الدببة الأم بأن صغارها مهددون.

ومن حيث المبدأ، يُحظر صيد الدببة في سلوفاكيا على مدار العام، ولا يُسمح بقتلها إلا في حالات استثنائية عندما تشكل تهديدا للبشر.

ومع ذلك، وتحت ضغط من الصيادين والسياسيين المحليين، قررت الحكومة في براتيسلافا العام الماضي السماح بقتل ما يصل إلى 100 من الدببة التي تثير مشكلات، الأمر الذي أثار جدلا سياسيا واسعا.