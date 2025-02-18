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الاحتلال يغتال قيادياً من حماس في لبنان

نعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" القيادي في الحركة، محمد إبراهيم شاهين من بلدة الفالوجة المحتلة، وذلك في قصف إسرائيلي استهدف الأراضي اللبنانية. الاحتلال يغتال قيادياً من حماس في لبناننعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" القيادي في الحركة، محمد إبراهيم شاهين من بلدة الفالوجة المحتلة، وذلك في قصف إسرائيلي استهدف الأراضي اللبنانية. وقالت الحركة إن شاهين "ارتقى شهيداً ضمن معركة طوفان الأقصى، الاثنين 18 شعبان إثر عملية اغتيال نفّذتها طائرات الغدر الصهيونية على مدينة صيدا جنوب لبنان". وقصفت طائرات الاحتلال سيارة مدنية في مدينة صيدا الساحلية، جنوب لبنان، وذلك في إطار استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.

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