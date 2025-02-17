العالم اليوم - فيديو: جرحى في حادث انقلاب طائرة أثناء هبوطها في مطار بكندا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 11:28 مساءً - تحطمت طائرة تابعة لشركة "دلتا" خلال هبوطها الإثنين في مطار تورونتو بكندا، بحسب سلطات المطار، فيما تحدث الإعلام المحلي عن سقوط ثمانية جرحى.

وأشار مطار بيرسون في المدينة الكندية عبر منصة إكس إلى "حادث أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا بعد وصولها من مينيابوليس". وأضاف: "فرق الإغاثة تستجيب وتم العثور على جميع الركاب وأفراد الطاقم". ولفتت قناة "سي بي سي" العامة إلى إصابة ثمانية أشخاص جروح بعضهم بالغة، وعرضت مشاهد تظهر ركابا يقفزون من الطائرة بعد انقلابها.

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