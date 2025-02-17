العالم اليوم - عبد الله بن زايد ووزير خارجية فرنسا يبحثان الأوضاع الإقليمية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 11:28 مساءً - بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، يوم الإثنين، مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، علاقات التعاون بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الشيخ عبد الله بن زايد وجان نويل بارو "بحثا خلال الاتصال الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة". كما بحث الجانبان، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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