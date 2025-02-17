لبنان يمدّد تعليق الرحلات من وإلى إيران

لبنان يمدّد تعليق الرحلات من وإلى إيرانأعلنت الرئاسة في لبنان، اليوم الاثنين، تمديد مهلة تعليق الرحلات الجوية من إيران وإليها، بعد أن كانت سلطات الطيران المدني قد علقتها حتى 18 فبراير/شباط الجاري.

وجاء القرار بعد اجتماع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والأشغال العامة والنقل إضافة إلى قائد جهاز أمن المطار، حسب بيان للرئاسة على منصة إكس.

وذكر البيان أن الاجتماع الذي خُصص للبحث في التطورات المتعلقة بالمطار، قرر “تكليف وزير الأشغال العامة والنقل بتمديد مهلة تعليق الرحلات من إيران وإليها”.

وقال البيان إن الاجتماع “كلف وزير الخارجية والمغتربين بمتابعة الاتصالات الدبلوماسية لمعالجة مسألة الرحلات الجوية بين طهران وبيروت، وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران”.

وأكد البيان “التدابير والإجراءات المتبعة في تفتيش الطائرات كافة، وتكليف جهاز أمن المطار بمتابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة”.

وقرر الاجتماع “إعطاء التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار، والمحافظة على الأملاك العامة”.

وقال البيان “أثنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على عمل الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن المحيط بالمطار، وإبقاء الطريق المؤدية إليه سالكة”.