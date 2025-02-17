ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي بجنوب غرب الصين إلى 10 قتلى و19...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 08:25 مساءً - أفادت السلطات الصينية اليوم /الاثنين/، بارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي، وقع في وقت سابق من هذا الشهر بمقاطعة "سيشوان" جنوب غربي البلاد إلى 10 قتلى ومصابين اثنين و19 مفقودا.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم /الاثنين/، أن جهود التعافي من هذه الكارثة التي ضربت قرية نائية في الثامن من فبراير لا تزال جارية لإعادة الحياة إلى طبيعتها للسكان المتضررين.

وكانت السلطات المحلية أعلنت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى فقدان 28 شخصا جراء الانهيار الأرضي الذي ضرب قرية "جينبينج" بمدينة "ييبين" في مقاطعة "سيشوان" الصينية.