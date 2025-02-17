مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش مشروع قانون حظر الحجاب في الفعاليات الرياضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 08:25 مساءً - أفادت صحيفة "Le Point" الفرنسية، بأن مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش مشروع قانون حظر ارتداء الحجاب الإسلامي للاعبات في المنافسات الرياضية.

وأضافت "لو بوان"، أن مجلس الشيوخ سينظر في قانون يحظر ارتداء الحجاب والبرقع والرموز الدينية الأخرى في الفعاليات الرياضية.

وتتعلق المادة الأولى من مشروع القانون، بحظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرة في جميع المنافسات الرياضية، حيث حددت لجنة الثقافة والتعليم والرياضة، أن الإجراء سيطبق على المنافسات الإقليمية والوطنية والمنافسات بين المقاطعات. كما أضاف المصدر أن الحظر سيشمل أيضا الملابس ذات الطابع الديني أو السياسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون تتضمن منع استخدام المنشآت الرياضية لأغراض دينية، مثل الصلاة، وتتناول المادة الثالثة حظر ارتداء الملابس الدينية في حمامات السباحة وغيرها من أماكن الاستحمام العامة.

وكانت فرنسا قد حظرت بالفعل ارتداء العباءات والقمصان الطويلة الفضفاضة في المدارس الفرنسية في عام 2023. ثم وصف المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي أوليفييه فيران ارتداء العباءات والقمصان الطويلة في المدارس بأنه "هجوم سياسي".