الكنيست الإسرائيلي يرفض مشروعا لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 07:28 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الكنيست الإسرائيلي يرفض مشروعا لحجب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.

وإلى جانب وقف إطلاق النار، يتضمن الاتفاق انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة.