العالم اليوم - لقاء السعودية.. لا اتفاق حول أوكرانيا ولا "كبير مفاوضين"

انتم الان تتابعون خبر لقاء السعودية.. لا اتفاق حول أوكرانيا ولا "كبير مفاوضين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 06:24 مساءً - قال مسؤول روسي، لوكالة أنباء رويترز، عن المحادثات المرتقبة مع أميركا، إن "وفدنا الروسي يغلب عليه الطابع "الاقتصادي".

وأكد المسؤول الروسي أن أميركا وروسيا "لم تتفقا بعد على كيفية بدء المحادثات المتعلقة بأوكرانيا".

كما أشار إلى أن الوفد الأميركي لم يعين بعد كبيرا لمفاوضيها في محادثات أوكرانيا.

وأشار إلى أن موسكو "في الوقت الراهن، تجري محادثات مع أميركا بشأن العلاقات الثنائية".

وقال مصدران مطلعان إن الاجتماع بين كبار المسؤولين الأميركيين والروس لمناقشة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتحضير لقمة الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين سيعقد الثلاثاء في المملكة العربية السعودية.

وبحسب "أكسيوس"، سيكون الاجتماع خطوة مهمة أخرى في تحسين العلاقات الأميركية الروسية منذ الاختراق الذي حدث الأسبوع الماضي بالمكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين.

وسيضم الوفد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتز ومبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما لم يتضح من سيكون في الوفد الروسي.

وذكر الكرملين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومعه يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس فلاديمير بوتين سيشاركان، الثلاثاء، في محادثات مع مسؤولين أميركيين في السعودية بشأن العلاقات الأميركية الروسية.

والأحد، قال ويتكوف لفوكس نيوز إنه ووالتز سيسافران إلى المملكة العربية السعودية مساء الأحد، فيما سيصل روبيو إلى السعودية، الإثنين، بعد زيارة لإسرائيل.