خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف النار فـي غزة

وزير الخارجية الأميركي بالمنطقة لبحث «المرحلة الثانية»

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها في اليوم الـ٢٨ لوقف إطلاق النار في غزَّة، حيث وصل مشفى العودة بالنصيرات إصابتان لطفل وشاب جرَّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي جرافة في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزَّة. كما أطلق جيش الاحتلال النيران جنوب مدينة رفح جنوب القطاع وشرق خان يونس، فيما تقدَّمت آليَّات عسكرية إسرائيلية في حي السلام برفح صباح وسط إطلاق نار مكثف، بينما شاركت الزوارق الحربية الإسرائيلية في إطلاق النار على أكثر من نقطة جنوب القطاع.

يأتي ذلك فيما، أشارت وزراة الصحة بغزَّة إلى أن أعداد المرضى في التي تغادر القطاع لتلقي العلاج أقل بكثير من المتفق عليه، حيث غادرت الدفعة الثالثة عشرة.

وفي سياق متصل لم تسمح إسرائيل حتى الساعة بمنازل متنقلة حسب ما يقضي الاتفاق فيما يكثف الوسطاء جهودهم لحث سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وفي هذا الصدد كشف مصدر سياسي مساء السبت أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث في الأيام المقبلة مسألة إدخال كرفانات إلى قطاع غزَّة، في خطوة تأتي في إطار التنسيق الكامل بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرت القناة 14 الإسرائيلية، وفقًا للمصدر، فإن المناقشات الأمنية التي جرت بقيادة نتنياهو توصلت إلى قرار بضرورة بحث إدخال هذه الكرفانات خلال الأيام المقبلة. وأضاف المصدر: «إسرائيل منسقة بالكامل مع الولايات المتحدة» في هذا الشأن.

وفي الضفة فجرت المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة في آليَّات قوات الاحتلال التي توغّلت في واد السيلة الحارثية غرب جنين.

وشهدت منطقة دوار الحمامة في جنين انتشارًا عسكريًّا لقوات الاحتلال أثناء عملية الاقتحام.

واقتحمت قوات الاحتلال مُخيَّم الجلزون شمال رام الله، ومدينة قلقيلية من الحاجز الجنوبي، وبلدة صوريف شمال الخليل.

وأثناء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة قلقيلية، نفذت مداهماتٍ في قرية تل غرب مدينة نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال شابًّا فلسطينيًّا عقب مداهمة منزله في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

سياسيًّا وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساء أمس الأول السبت إلى إسرائيل، في أول محطة له ضمن جولة في الشرق الأوسط تشمل أيضًا السعودية والإمارات. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن زيارة روبيو لإسرائيل ستركز على ضرورة بدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة غزَّة.