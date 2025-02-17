لبنان: مصرع ثلاثة أشخاص فـي هجمات إسرائيلية

أكثر من 25 موقوفا فـي لبنان بعد الهجوم على اليونيفيل

بيروت ـ وكالات: على الرغم من وقف إطلاق النار إلا أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في لبنان خلال غارات جوية إسرائيلية، حسبما أفادت تقارير رسمية.

وأفاد مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن شخصين لقيا مصرعهما عندما أطلقت مسيَّرة إسرائيلية صاروخًا على سيارة في بلدة عرب صاليم، كما أصيب خمسة آخرون.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إن أحد الضحيتين كان عضوًا في وحدة تابعة لحزب الله مسؤولة عن الهجمات بالمسيَّرات.

إلى ذلك أعلنت السُّلطات اللبنانية توقيف أكثر من 25 شخصًا غداة إصابة ضابطين من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بهجوم على موكبهما على طريق مؤدٍّ إلى مطار بيروت أغلقه حشد من أنصار حزب الله الذين تظاهروا مساء أمس الأول السبت، بدعوة من الحزب لـ»استنكار التدخل الإسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية». ورفع المحتجون صورًا للأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله وأعلام حزب الله والأعلام اللبنانية وسط انتشار أمني كبير.

وألقتِ الأجهزة الأمنية قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قطعوا الطريق المؤدي إلى المطار، قبل أن يتراجع المتظاهرون.