قتيل وخمسة جرحى طعنا فـي هجوم بالنمسا

فيينا ـ ا.ف.ب: قُتِل فتى في الرابعة عشرة وجرح خمسة أشخاص آخرين طعنًا في هجوم جنوب النمسا على ما أفادت الشُّرطة التي أوقفت طالب لجوء سوريًّا يبلغ الثالثة والعشرين، وأوضح الناطق باسم الشُّرطة راينر ديونيسيو أن «رجلًا هاجم بشكل عشوائي مارَّة بسكين» في مدينة فيلاخ الصغيرة مؤكدًا أن «فتى في الرابعة عشرة قتِل». والرجل طالب اللجوء والبالغ 23 عامًا بحوزته أوراق نظامية وليس معروفًا لدى الشُّرطة ودوافعه لا تزال مجهولة.

وتحقِّق الشُّرطة في تقارير تفيد بأن المهاجم صرخ «الله أكبر»، مثل المهاجم الأفغاني الذي نفَّذ هجومًا قبل يومين في ألمانيا.

ووقع الهجوم بعد الظهر في وسط المدينة، وهي عاصمة كارينثيا، مما تسبب في إصابتين خطيرتين وثلاث إصابات طفيفة.

وأشار الناطق إلى أن عامل توصيل، من الجنسية السورية أيضًا، شهد الهجوم وألقى بدراجته على المنفِّذ الذي أصيب بجروح طفيفة وأوقِف «بعد حصول الوقائع»، وتأتي هذه الحادثة بعد يومين على هجوم الدهس بسيارة في ميونيخ بألمانيا.