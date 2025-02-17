العالم اليوم - زيلينسكي يزور السعودية الأربعاء

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 03:24 مساءً - يزور فولوديمير زيلينسكي السعودية، الأربعاء، غداة اجتماعات مقررة بين مسؤولين روس وأميركيين في الرياض، على ما أفاد ناطق باسم الرئيس الأوكراني وكالة فرانس برس.

وقال سيرغي نيكيفوروف إن زيلينسكي سيزور السعودية مع زوجته في إطار زيارة رسمية "مخطط لها منذ فترة طويلة".

وأعلن زيلينسكي الرحلة الأسبوع الماضي من دون تحديد موعد، مضيفا أنه لا يعتزم لقاء مسؤولين روس أو أميركيين.

وستأتي زيارته غداة اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومسؤولين أميركيين في إطار ما يقول الكرملين إنها جهود لإصلاح علاقات موسكو مع واشنطن.

ووصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الإثنين، إلى السعودية حيث من المقرر أن يتحدث مع المسؤولين بشأن غزة.

في غضون ذلك، قال زيلينسكي، الإثنين، إنه أجرى "محادثة مثمرة مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي".

وأدت الإمارات دورا مهما في تسهيل عمليات تبادل سجناء روس وأوكرانيين، وقال زيلينسكي إن وساطتها "أنقذت الكثير من الأرواح"، مضيفا أن الجانبين وقعا وثيقة للتعاون الاقتصادي وناقشا قضايا إنسانية.