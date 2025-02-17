10 قتلى بانهيار مبنى في مصر
كشفت مصادر طبية مصرية، اليوم الإثنين، عن مقتل عشرة أشخاص اثر انهيار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق في حي كرداسة بمحافظة الجيزة.
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة.
من جانبهم ذكر شهود عيان، أن انفجار أسطوانة غاز وراء سقوط العقار، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب انهيار العقار.
بدورها ذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
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