العالم اليوم - 153 مليار دولار قيمة إنتاج أشباه الموصلات بتايوان في 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 02:33 مساءً - تجاوزت قيمة إنتاج أشباه الموصلات في تايوان 5 تريليونات دولار تايواني لأول مرة منذ عام 2024، حيث بلغت 5.32 تريليون دولار تايواني ( نحو 153 مليار دولار أميركي)، بزيادة 22.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بحسب إحصاءات صادرة عن "معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، الاثنين، بأنه فيما يتعلق بصناعة الرقائق، سجل قطاع تصنيع الدوائر المتكاملة أفضل أداء خلال عام 2024، حيث ارتفعت قيمة الإنتاج بنسبة 28.4 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 3.42 تريليون دولار تايواني، بحسب "معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية".

وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" (تي إس إم سي)، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، تسجيل إيرادات سنوية قياسية بلغت 2.9 تريليون دولار تايواني خلال عام 2024، وجاء ذلك مدفوعا بالنمو في قطاعي الحوسبة عالية الأداء والهواتف الذكية، وهو ما يجعل الشركة المساهم الرئيسي في نمو صناعة تصنيع الدوائر المتكاملة.