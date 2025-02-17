العالم اليوم - لافروف يهاجم أوروبا.. ويؤكد نية موسكو وواشنطن

انتم الان تتابعون خبر لافروف يهاجم أوروبا.. ويؤكد نية موسكو وواشنطن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 01:32 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الرئيسين، الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، يريدان استعادة العلاقات الطبيعية بين موسكو وواشنطن.

وأكد لافروف أن أوروبا حصلت بالفعل على عدة فرص للانخراط في تسوية بشأن أوكرانيا.

وقال لافرورف: "الأوروبيون يريدون مواصلة الحرب في أوكرانيا" .

وكان الكرملين قد أكد الإثنين أن المحادثات بين مسؤولين روس وأميركيين رفيعي المستوى المقررة الثلاثاء في السعودية تهدف إلى "إعادة" العلاقات الثنائية وستشمل أيضا "مفاوضات محتملة حول أوكرانيا" والتحضير لقمة بين ترامب وبوتين.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمستشار الدبلوماسي للرئيس فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف "سيتوجهان الاثنين إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع".