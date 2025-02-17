العالم اليوم - محمد بن زايد وزيلينسكي يبحثان تعزيز علاقات التعاون في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 01:32 مساءً - استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي.

وبحث الرئيس الإماراتي ونظيره الأوكراني مختلف جوانب العلاقات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بجانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد على أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا ببناء شراكات فاعلة مع دول العالم الصديقة في مختلف القطاعات بما يحقق التنمية المشتركة للجميع.

كما شدد على نهج دولة الإمارات الداعم للحلول السلمية للأزمات لمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، من منطلق إيمانها بأن التنمية لا تتحقق إلا في ظل الاستقرار، مؤكدا حرص الإمارات على دعم كل ما من شأنه إيجاد تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية ومواصلة العمل على تخفيف التداعيات الإنسانية لها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشكر الشيخ محمد بن زايد زيلينسكي لتعاون الحكومة الأوكرانية في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية بشأن تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدا أنه يجسد الثقة في جهود الإمارات في تخفيف آثار الأزمة خاصة على المستوى الإنساني.

من جانبه، أكد زيلينسكي حرصه على تنمية مجالات التعاون بين دولة الإمارات وأوكرانيا في ظل الفرص العديدة المتوفرة في مختلف القطاعات.

كما أعرب عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد للجهود الدبلوماسية الإماراتية المتواصلة في تبادل الأسرى والاهتمام الذي أبدته دولة الإمارات للجوانب الإنسانية للأزمة.