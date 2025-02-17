الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، ورام الله، فيما يواصل الاحتلال عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم والمستمر منذ أسابيع، ترافقه عمليات اعتقال وتحقيق ميداني، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية العدوان إلى 160، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال 130 على الأقل.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات الاعتقال ترافقها عمليات إعدام ميداني، وتحقيق ميداني، بالإضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحق الفلسطينيين، إلى جانب تنفيذ عمليات تنكيل وتدمير واسعة للبنية التحتية، وتخريب منازل الفلسطينيين وتدميرها.

يذكر أن عمليات الاعتقال في الضفة الغربية تصاعدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بشكل كبير في مختلف المحافظات، وطالت آلاف الشبان، لتشكل أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.