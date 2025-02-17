مقتل 8 في فيضانات بولاية كنتاكي الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 10:31 صباحاً - قال مسؤولون أمريكيون إنَّ الطقس السيئ، أدى إلى مقتل 8 أشخاص في أنحاء ولاية كنتاكي، بعد أنَّ تسببت العواصف في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الولاية، مع استمرار عمليات الإنقاذ من المياه مع تحول المطر إلى ثلوج موحلة.

وأعلن آندي بشير، حاكم ولاية أوهايو، مقتل 6 في حوادث مرتبطة بمياه الفيضانات، بما في ذلك وفاة امرأة وطفل في وسط مقاطعة هارت، ووفاة شخصين في حوادث سيارات.

وذكر بشير في إفادة صحفية أن كنتاكي تشهد ظروفًا خطيرة، وتهدد الحياة في جميع أنحاء الولاية، والأمور لن تزداد إلَّا صعوبة؛ بسبب الفيضانات الواسعة النطاق والطقس المقبل.

وهطلت أمطار غزيرة على عدة ولايات، معظمها أمس السبت.

ظل أكثر من 128 ألف منزل وشركة بدون كهرباء في فيرجينيا، حتى بعد ظهر اليوم الأحد، مع عشرات الآلاف من الانقطاعات الأخرى في كل من جورجيا، ووست فرجينيا، وألاباما، ونورث كارولاينا وفقًا لموقع باور.

وفي أتلانتا، ذكرت صحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتوشن"، نقلًا عن متحدث باسم إدارة الإطفاء، أنَّ رجلًا لقي حتفه في ساعة مُبكرة من صباح أمس، عندما أسقطت عواصف شديدة شجرة على منزله أثناء نومه.

وأوضح ديفيد روث، عالم الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، أنَّ معظم العاصفة تحركت قبالة ساحل وسط المحيط الأطلسي بحلول ظهر أمس، مع وجود رياح قوية مصحوبة بدرجات حرارة منخفضة.

ولفت بشير إلى أنَّ فرق الإنقاذ السريع انتشرت في جميع أنحاء الولاية، ولا يزال 19 منها نشطة في شرق كنتاكي، وأعلنت إدارة الإطفاء في مدينة مانشستر، أنها تمكنت من إنقاذ 14 شخصًا وثمانية حيوانات حتى أمس.