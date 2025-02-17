العالم اليوم - قبل محادثات إنهاء حرب أوكرانيا.. روبيو يتوجه إلى السعودية

انتم الان تتابعون خبر قبل محادثات إنهاء حرب أوكرانيا.. روبيو يتوجه إلى السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 09:28 صباحاً - يصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى السعودية، الإثنين، قبل محادثات متوقعة مع مسؤولين روس تهدف إلى إنهاء حرب موسكو المستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات على أوكرانيا.

وتأتي المحادثات بعد مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

ووجه ترامب كبار المسؤولين ببدء مفاوضات بشأن الحرب التي تعهد مرارا خلال حملته الانتخابية بإنهائها.

ولعبت الرياض، التي تشارك أيضا في محادثات مع واشنطن حول مستقبل قطاع غزة، دورا في الاتصالات المبكرة بين إدارة ترامب وبوتين مما ساعد في إتمام صفقة تبادل سجناء الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يلتقي روبيو بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في السعودية.