العالم اليوم - ترامب وبوتين في السعودية.. كشف ترتيبات "اللقاء المنتظر"

انتم الان تتابعون خبر ترامب وبوتين في السعودية.. كشف ترتيبات "اللقاء المنتظر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 09:28 صباحاً - قال مصدران مطلعان إن الاجتماع بين كبار المسؤولين الأميركيين والروس لمناقشة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتحضير لقمة الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين سيعقد يوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية.

وبحسب "أكسيوس"، سيكون الاجتماع خطوة مهمة أخرى في تحسين العلاقات الأميركية الروسية منذ الاختراق الذي حدث الأسبوع الماضي بالمكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين.

وسيضم الوفد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتز ومبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما لم يتضح من سيكون في الوفد الروسي.

وقال أحد المصادر إن وزير الخارجية سيرغي لافروف من المرجح أن يحضر.

والأحد، قال ويتكوف لفوكس نيوز إنه ووالتز سيسافران إلى المملكة العربية السعودية مساء الأحد، فيما سيصل روبيو إلى السعودية، الإثنين، بعد زيارة لإسرائيل.

وأوضح ويتكوف أن "أوكرانيا جزء من المحادثات"، مضيفا: "لا أعتقد أن الأمر يتعلق باستبعاد أي شخص. الأمر يتعلق بإشراك الجميع".

من جانبه، قال ترامب للصحفيين إن عملية إطلاق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا "تتحرك على قدم وساق"، مؤكدا أن زيلينسكي "سيشارك" في المحادثات.

الموقف الأوكراني

أوضحت "أكسيوس" أن الاجتماع تسبب بكثير من القلق والإحباط في الحكومة الأوكرانية، التي تشعر بالقلق إزاء صفقة أميركية روسية خلف ظهر كييف.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي في ميونيخ إن أوكرانيا لم تتلق دعوة للاجتماع.

وأضاف: "من الغريب عقد اجتماع بهذا الشكل قبل أن نجري مشاورات مع شركائنا الاستراتيجيين. كما أتذكر أن روسيا ليست شريكًا استراتيجيًا".

وفي السياق، تحدث مسؤول أوكراني كبير قائلا إن الدعوة الوحيدة التي تلقتها أوكرانيا كانت "من خلال التقارير في وسائل الإعلام".