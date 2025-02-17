العالم اليوم - قتلى بانهيار عقار سكني في مصر.. الأسباب غير معروفة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 09:28 صباحاً - أفادت مصادر طبية مصرية، الإثنين، بمقتل 10 أشخاص في انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق في حي كرداسة بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة. وذكرت مصادر أمنية لـ"دوت الخليج" أن العقار انهار من تلقاء نفسه، فيما يكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب انهيار العقار. وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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