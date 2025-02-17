العالم اليوم - اليمن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 07:21 صباحاً - وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق، بما يشمل سداد بعض القروض والأقساط، في خطوة تهدف لتحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية، بحسب وكالة أنباء اليمن الرسمية.

ووقع الاتفاقية وزير المالية اليمني سالم بن بريك مع المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق، فهد التركي بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة العلا السعودية ويستمر يومين.

وذكرت الوكالة أن الوزير بن بريك بحث مع فهد التركي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مؤكدا ضرورة استمرار دعم الصندوق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.

ونقلت الوكالة عن بن بريك القول إن الاتفاقية التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، تهدف إلى "تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع التنمية".

وأكد التركي التزام صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقرا، بمواصلة دعم اليمن لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.

وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا قيمته مليار دولار مع الصندوق في أواخر 2022 لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025.

وتشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن فاتورة ديون اليمن تبلغ نحو 10 مليارات دولار مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون طوال السنوات الماضية في أعقاب الحرب التي اندلعت في 2015.

وبلغت ديون اليمن الخارجية 7.191 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني 2015، أي قبل اندلاع الحرب.

وقال مسؤول في وزارة المالية في عدن لرويترز اليوم إن اليمن يسعى جاهدا مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى إلى إعادة جدولة الديون المستحقة على الحكومة وإمكان إعفائها من فوائد الديون المتأخرة والحصول على تمويلات إضافية مراعاة للظروف والتحديات الناجمة عن توقف تصدير النفط.

وتقول الحكومة اليمنية إنها فقدت خلال عامين ونصف العام أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز بفعل هجمات الحوثيين المتكررة على موانئ وناقلات النفط، إلى جانب استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.