العالم اليوم - ترامب يعلّق على "حرية" إسرائيل في الخطوة التالية مع "حماس"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 03:24 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، إن "حماس" أفرجت عن الرهائن الإسرائيليين الثلاثة يوم السبت، بعد إعطائه الضوء الأخضر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحرية التصرف حيال هذه المسألة.

والأسبوع الماضي، ذكر المتحدث باسم حماس أن الحركة سوف تؤجل عملية الإفراج القادمة عن الرهائن بعد اتهام إسرائيل بمخالفة اتفاق الهدنة.

وفي حديث للصحفيين قال ترامب: "قالت حماس إنهم لن يفرجوا عن الرهائن الذين وافقوا على تسليمهم سابقا. وقتها قلت لنتنياهو افعل ما يحلو لك".

وحسبما قال ترامب فإن الرهائن الذين أفرج عنهم السبت كانوا في حالة جيدة مقارنة بمن أطلق سراحهم في الأسبوع السابق.

وأضاف ترامب أن "الأمر منوط بإسرائيل بشأن الخطوة التالية مع حماس ولكن بالتشاور معي".

وفيما يتعلق بإعلان إسرائيل، يوم الأحد، عن وصول شحنة القنابل الثقيلة، قال ترامب إن "إسرائيل اشترتها منا منذ فترة في عهد إدارة جو بايدن، لكنه رفض تسليمها".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا إنه يؤمن "بمبدأ السلام من خلال القوة".

وقالت مصادر خاصة لـ"دوت الخليج"، إن حماس أبدت في رسالة إلى منظمة التحرير استعدادها لتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية وللجنة الحكومية لإدارة غزة.

وأوضحت المصادر لـ"دوت الخليج" أن "حماس اشترطت فقط إعادة استيعاب موظفي قطاع غزة في الإدارة الجديدة أو إحالتهم للتقاعد مع ضمان صرف رواتبهم".

وأكدت المصادر أن "قبول حماس تسليم حكم غزة للسلطة الفلسطينية جاء بعد ضغوط مصرية كبيرة على وفد الحركة الذي زار القاهرة".

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين خلال الأسبوع الجاري، وفقا للمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.