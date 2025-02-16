الأردن: لا يمكننا تحمل المزيد من اللاجئين

عمّان ـ وكالات: قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، إن 35 بالمئة من سكان بلاده لاجئون، مشددًا على أن المملكة لا يمكنها تحمل المزيد، أو السماح للفلسطينيين بالقدوم إلى أراضيها.

جاء ذلك وفق مقطع مصور، أثناء مشاركته في مؤتمر ميونخ، نشرته الصحفية البريطانية، كريستينا أمان بور، التي أدارت اللقاء.

وقال الصفدي: «35 بالمئة من سكاننا لاجئون، لا نستطيع تحمل المزيد. لا يمكننا السماح للفلسطينيين بالمجيء إلى الأردن».

وأشار إلى أنهم «لا يريدون المجيء إلى الأردن، ونحن لا نريدهم أن يأتوا إليها».

ويبلغ عدد سكان الأردن حوالي 11 مليون نسمة، بمن فيهم اللاجئون من جنسيات مختلفة على أراضيه.

ويوجد في الأردن 13 مخيمًا خاصًا باللاجئين الفلسطينيين، بنيت على مراحل زمنية مختلفة، وتضم بداخلها نحو 2 مليون لاجئ.