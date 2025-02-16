تحرير 369 أسيرا فلسطينيا مع إنجاز الدفعة السادسة من صفقة التبادل فـي غزة

مع ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

أفرجت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عن ثلاثة أسرى إسرائيليين، أحدهم أميركي، ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك مقابل إفراج الاحتلال عن 369 أسيراً فلسطينياً. وتسلمت مندوبة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من كتائب القسام الأسيرين الإسرائيليين، ساجي ديكل حن، ويائير هورن، وساشا ألكسندر تروبنوف الأسير لدى سرايا القدس. وجرى تسليم الأسرى من منطقة السطر الغربي في خان يونس قريبا من منزل قائد حركة حماس في غزة الشهيد يحيى السنوار. واستبقت حماس عملية التبادل أمس بالتأكيد على أن ذلك يأتي وفق التزامها مع الوسطاء وحصولها على “ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق”. وقالت الحركة في بيان إنها تنتظر “البدء بتنفيذ الاحتلال للبروتوكول الإنساني بناء على وعد الوسطاء لنا وضماناتهم”. وأكدت حماس أنه “لا بدائل أمام الاحتلال للإفراج عن باقي أسراه إلا بتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار”، معتبرة “مماطلة بنيامين نتنياهو ومحاولته التهرب من استحقاقات الاتفاق هي لإنقاذ نفسه وحكومته ولن نسمح بإفشال الاتفاق”. وانتشر عناصر كتائب القسام وسرايا القدس ـ الجناح العسكري لحركة الجهاد ـ في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تم إعداد منصة لإتمام عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب إعلام الأسرى، مساء أمس الأول، أسماء الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة “طوفان الأحرار”، وذلك بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين. وأوضح المكتب في بيان أنّ هذه الدفعة تضم 36 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، إلى جانب 333 أسيراً من أبناء قطاع غزة، الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023، على خلفية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

في حين أوضح نادي الأسير الفلسطيني أنّ توزيع الأسرى في الدفعة السادسة من المرحلة الأولى في الصفقة هو 369 أسيراً بينهم، 29 من الضفة، و7 من القدس وضواحيها منهم 24 إبعاد، بالإضافة إلى 333 أسيراً من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر 2023.

وتشمل صفقة “طوفان الأحرار” في مرحلتها الأولى بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيراً فلسطينياً، حيث تمتد هذه المرحلة على مدار ستة أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.