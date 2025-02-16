البث الإسرائيلية: نتنياهو لم يوافق على إدخال منازل متنقلة ومعدات إلى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 02:29 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض الموافقة على إدخال منازل متنقلة ومعدات هندسية إلى قطاع غزة، رغم نص اتفاق وقف إطلاق النار على ذلك.

وذكرت هيئة البت الإسرائيلية، أن قرار نتنياهو جاء خلال مشاورات أمنية الليلة الماضية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول سياسي: "بعد مشاورات أمنية برئاسة رئيس الوزراء، تقرر مناقشة قضية المنازل المتنقلة في الأيام المقبلة.. إسرائيل تنسق بشكل كامل مع الولايات المتحدة".

وأضافت الهيئة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تغيير الاتفاق ليتم إطلاق سراح جميع المحتجزين قبل موعد المرحلة الثانية.

وذكرت أن الوسطاء شكلوا ضغطًا على إسرائيل وحماس لبدء مفاوضات المرحلة الثانية.

إنشاء 60 ألف منزل

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بشكل واضح على إدخال معدات إلى غزة لإنشاء ما لا يقل عن 60 ألف منزل مؤقت.

والأيام الماضية، أظهرت صور لمنازل متنقلة ومعدات ثقيلة وجرافات تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي لدخول غزة.