العالم اليوم - وزير داخلية النمسا: السوري منفذ هجوم السبت مرتبط بـ "داعش"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 01:21 مساءً - أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، الأحد، أن الهجوم طعنا الذي أدى السبت إلى مقتل فتى وإصابة خمسة آخرين في جنوب البلاد، "إسلامي".

وقال الوزير أمام الصحافيين في مدينة فيلاخ حيث وقع الهجوم "إنه هجوم إسلامي مرتبط بتنظيم داعش"، مشيرا إلى أن المشتبه به، وهو طالب لجوء سوري يبلغ 23 عاما، اعتنق التطرف عبر الإنترنت "خلال فترة قصيرة".

وفي وقت سابق من السبت، نفذ شاب يحمل الجنسية السورية، هجوماً بسكين في أحد شوارع فيلاخ، ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قالوا إنها تعود للشاب السوري وهو يظهر مبتسما أمام شرطية نمساوية تحاول توقيفه.

فيما أوضح الناطق باسم الشرطة راينر ديونيسيو أن "رجلا هاجم بشكل عشوائي مارة بسكين" في مدينة فيلاخ مؤكدا أن "فتى في الرابعة عشرة قتل".

وأضاف أن رجلين أصيبا بجروح خطرة، فيما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة.

وأشار الناطق إلى أن عامل توصيل شهد الهجوم تدخل عندما ألقى بدراجته على المنفذ الذي أصيب بجروح طفيفة وأوقف "فورا الحادثة".

كما قال إن المهاجم طالب لجوء سوري وبحوزته أوراق نظامية.