العالم اليوم - المغرب.. اعتقال منفذي عملية اختطاف سيدة بطريقة "هوليودية"

وقد مكنت التحقيقات من تحديد هوية المشتبه فيهم في عملية الاختطاف، حيث تم توقيف شابة تبلغ من العمر 26 عاما، وشاب آخر يبلغ من العمر 24 عاما.

وكانت الشرطة القضائية، قد فتحت تحقيقا للكشف عن تفاصيل حادث اختطاف السيدة بالقوة وتحدد هوية الجناة.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، قد تداولوا مقطع فيديو قالوا إنه لعملية اختطاف وصفوها بـ"الهوليودية" لسيدة في مدينة سيدي بنور، وسط البلاد.

وظهر في الفيديو الذي تم التقطه بواسطة كاميرا مراقبة، السيدة وقد تم إجبارها من طرف سيدة أخرى على الصعود بالقوة إلى سيارة بيضاء كانت متوقفة في الشارع.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن عملية الاختطاف وقعت في 6 فبراير الجاري، حيث تم إطلاق سراح السيدة بعد اختطافها بهدف السرقة بعد أن قامت مؤخرا ببيع منزلها.

وأوضحت السيدة أن المختطفين قاموا باستجوابها حول مكان احتفاظها بالمبلغ المالي المتحصل من بيع المنزل، قبل أن يطلقوا سراحها بعد أن أخبرتهم أنها أودعت المال في البنك.