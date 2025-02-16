العالم اليوم - وزير خارجية أميركا يلتقي نتنياهو لبحث "استمرار اتفاق غزة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 01:21 مساءً - التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في القدس، يوم الأحد، لبحث استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقبل ساعات من وصول روبيو، تم إطلاق سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين آخرين من قطاع غزة.

ووفقا لمصادر، فمن المتوقع إطلاق سراح 14 رهينة إضافية، ثمانية منهم توفوا، خلال الأسبوعين المقبلين، كجزء من المرحلة الأولى للاتفاق.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن الأحياء في مرحلة ثانية، لكن ما إذا كانت هذه المرحلة الثانية سيتم تنفيذها أم لا بالفعل مازالت أمرا غير مؤكد.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد وصل مساء السبت إلى إسرائيل، في أول محطة له ضمن جولة في الشرق الأوسط تشمل أيضا إلى السعودية والإمارات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن زيارة روبيو لإسرائيل ستركز على ضرورة بدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة غزة.

كما أنه من المرجح أن يناقش الوزير مع قادة إسرائيل،مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة المدمر، بعد حرب استمرت أكثر من 15 شهرا.

والزيارة هي الأولى التي يقوم بها روبيو إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.