العالم اليوم - Big 5 Construct Saudi يسلط الضوء على الاستدامة في الصناعة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 10:21 صباحاً - احتفل Big 5 Construct Saudi بافتتاحه الكبير، أمس السبت، حيث يعود بنسخته الـ13 بتنسيق جديد وموسع لمدة أسبوعين، يستمر الأول منهما من 15 إلى 18 فبراير في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في واجهة روشن.

ومع بلوغ الترقب ذروته، يعد هذا الحدث أول حدث تجاري على الإطلاق في الشرق الأوسط، في وقت يشهد فيه قطاع البناء في المملكة العربية السعودية تحولاً هائلاً مدفوعاً بالفرص الهائلة الناشئة عن مجموعة من المشاريع العملاقة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

الحدث الافتتاحي

وافتتح الأسبوع الأول من الحدث محمد عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، وألقى كلمة رئيسية فيه.

ومع فتح البوابات أمام أكبر حدث بناء في المملكة العربية السعودية، يرحب الشكل الجديد الذي يستمر على مدى أسبوعين بالمناقشات الثاقبة والفعاليات المتخصصة في الموقع المشترك، مما يسلط الضوء على المراحل الأولى من البناء.

المؤتمر الدولي للمقاولات (ICC)

يرحب Big 5 Construct بالحضور والعارضين في الفترة من 15 إلى 16 فبراير في الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي للمقاولات (ICC)، الذي تستضيفه الهيئة السعودية للمقاولين (SCA) ودي إم جي إيفنتس.

ويستضيف المؤتمر مناقشات تسلط الضوء على الاستدامة والتكنولوجيا المتطورة والمرونة المالية وابتكار القوى العاملة وفرص النمو المستقبلية.

المعارض المشتركة

يستضيف Big 5 Construct Saudi ثلاثة معارض مشتركة خلال الأسبوع الأول، بما في ذلك Heavy Saudi Arabia، بالإضافة إلى فعاليتين جديدتين، Totally Concrete Saudi Arabia وHVAC R Saudi Arabia حيث ستعرض هذه الفعاليات العناصر الأساسية للبناء الثقيل والخرسانة والتهوية وتكييف الهواء والبناء العام، مما يشكل مستقبل الصناعة.

ويضع الأسبوع الأول من الحدث الأساس لمستقبل قطاع البناء في المملكة العربية السعودية، حيث يجمع بين المنتجات والخدمات والأنظمة والحلول اللازمة للبناء والابتكار من الألف إلى الياء.

أجنحة ومشاركات جديدة

يسلط 19 جناحاً دولياً الضوء على حلول البناء من الصين ومصر وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا والأردن والكويت وبولندا وتركيا وغيرها، مما يتيح للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات.

وتشمل هذه أيضا 5 أجنحة جديدة في نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وكندا والولايات المتحدة وأوزبكستان، مما يعزز تنوع العارضين الدوليين في Big 5 Construct Saudi.

العلامات التجارية في دائرة الضوء

من شركة حسين والحسن شاكر إخوان إلى كاريير، وهاير، والزامل إلى مجموعة ريموندي، وشركة ديماس سولار إلى شركة الجفالي للمنتجات الصناعية، وبازالتو تركيا، تعرض أفضل الشركات العارضة حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتطورة، وتقنيات التبريد الموفرة للطاقة، وآلات البناء المتقدمة، وابتكارات الطاقة الشمسية المستدامة، والمنتجات الصناعية عالية الأداء، ومواد البناء المتميزة، مع تسليط الضوء على أحدث التطورات التي تشكل مشهد البناء في المملكة العربية السعودية في Big 5 Construct Saudi.

محادثات Big 5 Talks

في أسبوعه الأول، يستضيف Big 5 Construct Saudi جلسات معتمدة من CPD، مما يوفر للحاضرين فرصة كسب نقاط CPD من خلال المشاركة في أكثر من 50 حلقة نقاش تعليمية معتمدة.

وتغطي هذه الجلسات، التي تضم أكثر من 80 متحدثا خبيرا، 8 مسارات رئيسية، الخرسانة، ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وإدارة المشاريع، والرموز، والمعايير واللوائح، والصحة والسلامة، والبناء المعياري، والجيوتقنية والتكنولوجيا، مما يوفر للمتخصصين في الصناعة رؤى قيمة وفرصا لتعزيز المهارات.

الميزات التفاعلية

وابتداءً من أمس، وطوال أسبوعه الأول، يعرض Big 5 Construct Saudi تجارب تفاعلية تسلط الضوء على الابتكار والشمولية والاستدامة.

ويمكن للحاضرين تحدي قدرتهم على التحمل في Concrete Dash، واختبار قوتهم باستخدام كتلة خرسانية. ويمكن لعشاق كرة القدم مواجهة حارس مرمى يعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي في منطقة كأس العالم، مما يعرض بنية تحتية مستدامة وذكية للملعب.

ويكرم جناح المرأة في البناء مساهمات المرأة في الصناعة، بينما يوجه Eco Trail الزوار إلى الحلول المستدامة التي تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال محمد قاضي، نائب الرئيس الأول، فعاليات البناء في دي إم جي إيفنتس: "مع افتتاح معرض Big 5 Construct Saudi 2025"، يجلب كل يوم ابتكارات جديدة وفرص للتواصل ورؤى من شأنها تشكيل مستقبل صناعة البناء في المملكة العربية السعودية".

وأضاف "من خلال تنسيق ديناميكي لمدة أسبوعين، نتطلع إلى جمع مجتمع البناء في المملكة العربية السعودية معا لمضاعفة المشاركة والتواصل وتبادل المعرفة وفرص الشراكة".

يشار إلى أن حضور Big 5 Construct Saudi مجاني للمتخصصين في هذا المجال، باستثناء الزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.