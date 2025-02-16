العالم اليوم - إيران ولبنان.. نقاش بشأن استئناف الرحلات الجوية

انتم الان تتابعون خبر إيران ولبنان.. نقاش بشأن استئناف الرحلات الجوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 04:29 صباحاً - أعلنت إيران أنها مستعدة لإجراء "محادثات بناءة" مع لبنان بهدف استئناف الرحلات الجوية بين طهران وبيروت، بعدما أثار قرار لبنان عدم استقبال طائرتين إيرانيتين غضب أنصار حزب الله.

وتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره اللبناني يوسف رجي هاتفيا، عن "سبل لحل قضية الرحلات الجوية المدنية بين البلدين"، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وأكد الوزيران "استعدادهما لإجراء محادثات بناءة وبنية حسنة".

وكان لبنان أبلغ خطوط ماهان الإيرانية بعدم استقبال رحلتين لها، كانتا مقررتين مساء الخميس والجمعة إلى بيروت.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، إنه "حرصا على تأمين سلامة وأمن مطار رفيق الحريري الدولي، فقد اقتضى إعادة جدولة توقيت بعض الرحلات الآتية إلى لبنان مؤقتا"، ومنها الرحلات الآتية من إيران حتى 18 فبراير.

ردا على ذلك منعت إيران الطائرات اللبنانية من التحليق في مجالها الجوي.

وعلق مواطنون لبنانيون كان يفترض أن يعودوا في رحلات لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، في إيران.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت، أن بلاده على "تواصل مع السلطات الإيرانية من أجل حل مسألة اللبنانيين العالقين في طهران وتأمين عودتهم بأسرع وقت ممكن".

وقال: "عرضنا إرسال طائرتين من خطوط الشرق الأوسط لتأمين عودتهم"، مضيفا أنه "في حال لم ينجح ذلك، لبنان تعهد أن يعيدهم على حسابه إن على طريق بغداد أو تركيا أو طريق آخر".

واتهمت إسرائيل مرارا حزب الله باستخدام المطار الوحيد في لبنان لنقل أسلحة من إيران، وهو ما ينفيه الحزب ومسؤولوه.