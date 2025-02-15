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العالم اليوم - "مأساة الذهب" في مالي.. انهيار منجم يقتل 48 شخصا على الأقل

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العالم اليوم - "مأساة الذهب" في مالي.. انهيار منجم يقتل 48 شخصا على الأقل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 11:19 مساءً - قتل 48 شخصا على الأقل، السبت، في انهيار موقع غير مرخص له للتنقيب عن الذهب غربي مالي، حسبما أفادت مصادر محلية عدة وكالة "فرانس برس".

وقال مصدر في الشرطة المالية: "بلغت الحصيلة عند الساعة السادسة من مساء السبت (بالتوقيت المحلي) 48 قتيلا من جراء الانهيار".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر "مأساة الذهب" في مالي.. انهيار منجم يقتل 48 شخصا على الأقل .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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