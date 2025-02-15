العالم اليوم - "مأساة الذهب" في مالي.. انهيار منجم يقتل 48 شخصا على الأقل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 11:19 مساءً - قتل 48 شخصا على الأقل، السبت، في انهيار موقع غير مرخص له للتنقيب عن الذهب غربي مالي، حسبما أفادت مصادر محلية عدة وكالة "فرانس برس".

وقال مصدر في الشرطة المالية: "بلغت الحصيلة عند الساعة السادسة من مساء السبت (بالتوقيت المحلي) 48 قتيلا من جراء الانهيار".

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