الاحتلال يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان
واصل جيش الاحتلال اعتداءاته على قرى وبلدات جنوبي لبنان، في إطار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي.
وذكرت مصادر ميدانية في بيروت، أن القوات التابعة للعدو الإسرائيلي أحرقت منازل مدنيين في بلدتي حولا، وميس الجبل جنوبي لبنان.
كما نفذت قوات الاحتلال عملية توغل وتفخيخ في منطقة السلطاني جنوب شرقي بلدة يارون، وأحرقت منازل في بلدة كفركلا، وشن العدو الإسرائيلي غارة بواسطة الطائرات المسيرة، على حي العقبة في بلدة عيناثا دون وقوع إصابات.
يذكر أنه في 26 يناير الماضي انتهت مهلة الستين يوما لانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان، وذلك إنفاذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي، في حين أعلنت الحكومة اللبنانية موافقتها على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الجاري.
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