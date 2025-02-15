العالم اليوم - نتنياهو يوصي بالاستمرار في تطبيق المرحلة الأولى من الصفقة

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يوصي بالاستمرار في تطبيق المرحلة الأولى من الصفقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:22 مساءً - أفاد مراسلنا نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين أوصى بالمضي قدما في تطبيق المرحلة الأولى من صفقة التبادل ضمن اتفاق غزة، وذلك عقب انتهاء مهلة ترامب لحماس بشأن الإفراج عن كافة الرهائن الإسرائيليين.

وقالت المصادر أن نتيناهو سيطالب بتسريع الصفقة، وإطلاق سراح ستة محتجزين أحياءً الأسبوع القادم، بينما سيسمح بدخول جزء من البيوت المتنقلة إلى غزة.

وكشفت المصادر عن تفهم أميركي لهذا التوجه الإسرائيلي.

يأتي ذلك عشية لقاء بين نتنياهوووزير الخارجية الأميركي ومبعوث ترامب للشرق الأوسط.

من جهتها، أفادت القناة 13 أن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان لإطلاق سراح دفعة أخرى من المحتجزين في الأيام المقبلة، بحيث يتم إطلاق سراح الستة الأحياء خلال أسبوع، وليس في غضون أسبوعين، كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وذكرت القناة وفقا لمصادرها، أنه حتى الآن يجرى الحديث عن توصيات من المستوى الأمني، بضرورة استمرار الصفقة.

ووفقًا لمعلومات متطابقة نشرتها القناة 12 وصحيفة هآرتس، فمن المفترض أن تبحث المشاورات تقليص المرحلة الأولى، واحتمالية الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو يُقدّر بشدة قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتنسيق المستمر مع الولايات المتحدة.