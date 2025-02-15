العالم اليوم - قتل شخصا وأصاب آخرين.. شاب سوري ينفذ عملية طعن في النمسا

انتم الان تتابعون خبر قتل شخصا وأصاب آخرين.. شاب سوري ينفذ عملية طعن في النمسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:22 مساءً - قام شاب يحمل الجنسية السورية، اليوم السبت، بطعن عدة اشخاص في أحد شوارع مدينة نمساوية.

وقالت الشرطة النمساوية، إن سوري يبلغ من العمر 23 عاما طعن عدة أشخاص في أحد شوارع مدينة نمساوية.

وقد أسفرت عملية الطعن عن مقتل شخص وتسجيل عدد من الجرحى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قالوا إنها تعود للشاب السوري وهو يظهر مبتسما أمام شرطية نمساوية تحاول توقيفه.