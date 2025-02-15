العالم اليوم - واشنطن تطلب من دول أوروبية توفير ضمانات لأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:25 مساءً - قالت 4 مصادر أوروبية اليوم السبت، إن الولايات المتحدة أرسلت وثيقة دبلوماسية إلى العواصم الأوروبية تسألها فيها عما يمكن أن تقدمه من مساهمات فيما يخص توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأضافت المصادر أن الوثيقة أرسلت لطرح أسئلة تتضمن مساهمات محتملة بقوات في المستقبل.

وقال اثنان من المصادر إن الوثيقة أرسلت خلال الأسبوع الماضي.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أكدت أن واشنطن طلبت من حلفائها الأوروبيين تقديم معلومات عن الأسلحة وقوات حفظ السلام والترتيبات الأمنية التي يمكنهم تقديمها لأوكرانيا.

وقال دبلوماسي أوروبي مطلع "من الواضح أن الفكرة هي معرفة كيف يرى الحلفاء الأوروبيون الإطار المحتمل للمفاوضات لإنهاء الصراع، والمشاركة المحتملة لأوروبا والولايات المتحدة".

وأكد أحد الدبلوماسيين أن الوثيقة تتضمن 6 أسئلة، أحدها موجه خصيصا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا في وقت سابق من اليوم إلى بناء جيش أوروبي، قائلا إن القارة لم تعد قادرة على ضمان الحماية من الولايات المتحدة ولن تحصل على احترام واشنطن إلا من خلال جيش قوي.

وقال دبلوماسي ثالث إن "الأميركيين يتواصلون مع العواصم الأوروبية ويسألون عن عدد الجنود التي يمكن أن تنشرها تلك الدول".