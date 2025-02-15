بعد إطلاق سراحه في غزة.. تروفانوف يحصل على جواز سفر روسي جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 08:29 مساءً - صرح السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف للصحافة، أن القنصلية الروسية أصدرت جواز سفر جديدا للمواطن الروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف.

وأشار السفير الروسي إلى أن الجواز الجديد أصدِر بسبب انتهاء صلاحية جواز سفر تروفانوف، الذي احتجزته حركة حماس بغزة منذ 7 أكتوبر 2023 والذي أطلقت سراحه اليوم استجابة لطلب الجانب الروسي.

وأكد فيكتوروف، أن جواز السفر الجديد كان في انتظار المواطن الروسي منذ أكتوبر 2023، إلا أنه احتجز من قبل حماس قبل أسبوع من الموعد المحدد له لاستلام جواز سفره الجديد، مضيفا أنه سيحاول إيصال جواز السفر لتروفانوف شخصيا إذا سمح له الأطباء بذلك، حسب قوله.

وفي وقت سابق، أكد المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي أن الرهائن الثلاثة، ومن بينهم تروفانوف، وصلوا بسلام بعد إطلاق سراحهم في غزة.