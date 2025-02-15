العالم اليوم - رئيس الإركان الإسرائيلي يعلق على زي عناصر حماس "المكوي"

انتم الان تتابعون خبر رئيس الإركان الإسرائيلي يعلق على زي عناصر حماس "المكوي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 08:22 مساءً - علق رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير على مشهد عملية الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الثلاثة، السبت، مشيرا إلى زي عناصر حماس.

وقال زامير لجنوده إن "نشطاء حماس الذين يقفون بزيهم المكوي، هؤلاء هم النشطاء الذين كانوا يخافون مواجهتكم حتى وقف إطلاق النار".

واعتادت حماس في عمليات تسليم الأسرى إظهار عدم تأثرها بالحرب التي استمرت عاما، عبر ارتداء عناصرها ملابس جديدة، حاملين أسلحة حديثة.

وسلمت حماس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، ثلاثة اسرائيليين أحدهم أميركي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وهم ساشا ألكسندر تروبنوف، وساجي ديكل حن، ويائير هورن ضمن الدفعة السادسة لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين من المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية ودعم أميركي.

من جانبها، عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان عن "قلقها إزاء الطريقة التي تتم بها عمليات الإفراج عن الرهائن (الإسرائيليين في غزة) والمعتقلين" الفلسطينيين لدى إسرائيل، بعد عرض الرهائن الثلاثة المفرج عنهم على منصة وسط المقاتلين الملثمين في ساحة زُينت برايات حماس والأعلام الفلسطينية وسط الدمار في خان يونس.