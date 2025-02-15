المبعوث الأمريكي حول انخراط أوكرانيا في المفاوضات: لا نريد مشاركة مجموعة كبيرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 06:35 مساءً - أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ أن الولايات المتحدة لا تريد مشاركة مجموعة كبيرة من الأطراف في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن كيلوغ قوله على هامش مؤتمر ميونيخ: "ما لا نريد فعله هو الدخول في مناقشة جماعية كبيرة"، مضيفا أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لتحديد المطالب الخاصة بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا كجزء من المفاوضات.

ويرجح المراقبون إجراء مفاوضات ثنائية بين موسكو وواشنطن حول أوكرانيا بمعزل عن أوروبا وأوكرانيا نفسها.

بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا ستعقد اجتماعا على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

كما أعلن أيضا أن ممثلين رفيعي المستوى من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا سيلتقون في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي سيعقد من 14 إلى 16 فبراير الجاري.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق نيته "إنهاء النزاع" في أوكرانيا والتحدث مع روسيا وأوكرانيا حول التسوية ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب، لكن الجانب الروسي لم يؤكد إحراز أي تقدم في هذا الخصوص خلال الأيام الأخيرة.