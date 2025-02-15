ترامب: سنؤيد إسرائيل في أي خطوة ستتخذها بعد انتهاء موعد تحرير جميع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 06:35 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستؤيد إسرائيل في أي خطوة ستتخذها بعد انتهاء موعد تسليم "حماس" جميع الأسرى لديها.

وكتب ترامب عبر شبكته "تروث": "حماس" أطلقت للتو سراح 3 أسرى من غزة بينهم مواطن أمريكي. ما فعلته يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي رهينة".

وتابع: "على إسرائيل أن تقرر ما ستفعله بحلول الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الرهائن. الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن ترامب قوله: "ستفتح أبواب الجحيم إذا لم يعد الرهائن من غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت سأدعو لإلغاء وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "إسرائيل بوسعها إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار".

وأفرجت "حماس" عن 3 رهائن اليوم السبت، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

بالمقابل أفرجت إسرائيل عن دفعة من الأسرى هي الأكبر حتى الآن، شملت 36 فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد، و333 ممن اعتلقتهم بعد السابع من أكتوبر في قطاع غزة، كما سيتم إبعاد 24 من المحكومين بالمؤبد إلى خارج قطاع غزة.

وبموجب شروط الاتفاق، سيتم في المرحلة اللاحقة منه إطلاق سراح 33 رهينة في غزة بحلول بداية مارس، مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من الهدنة إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق ستخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثرمن 53 مليار دولار.